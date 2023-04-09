Смертельное ДТП: в Санкт-Петербурге актриса дубляжа Елена Шульман попала под колеса троллейбуса

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Трагедия произошла вечером 8 апреля на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге. Актриса дубляжа Елена Шульман попала под колеса троллейбуса, пишут "Известия".

Смертельное ДТП попало на видео. На кадрах видно, как Шульман сходит с тротуара в момент, когда к нему подъезжает троллейбус.

Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти ее не удалось.

Актриса сотрудничала со студией «Нева-фильм», «Ленфильмом», ТРК 5 канал и занималась дубляжом иностранных фильмов и сериалов. Она озвучивала Кирстен Данст, Монику Беллуччи, Джулию Робертс и других звезд.

10 апреля 2023 года ей должно было исполниться 54 года.

Фото: ru.freepik.com