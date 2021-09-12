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Смертельное ДТП в Самарской области: автомобиль врезался в столб

12 сентября 2021 10:18
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Смертельное ДТП в Самарской области: автомобиль врезался в столб

Один человек погиб в результате столкновения автомобиля с электроопорой в Самарской области. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на начальника ГИБДД России «Кинельский» подполковника полиции Андрея Бердникова в воскресенье, 12 сентября.

По его словам, в результате столкновения водитель авто погиб, а пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии. Автомобиль получил серьезные повреждения.

Инцидент произошел в городе Кинель на пересечении улиц Уральской и 50 лет Октября, пишут "Известия".

Фото: МВД РФ/63.мвд.рф

Теги: ДТП смертельное ДТП

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