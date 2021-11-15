Смертельное ДТП в Самаре: автомобиль врезался в дерево

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14 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.

ДТП произошло в 22:50 в Самаре. Водитель 1989 года рождения двигался на автомобиле «Lada Granta» по 3 линии ул. 9 Просеки со стороны ул. Барбошиного оврага в сторону 4 линии ул. 9 Просеки. Водитель совершил наезд на препятствие - дерево. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и девушка-пассажир автомобиля, 1990 года рождения. Еще один пассажир – мужчина 1977 года скончался на месте ДТП.