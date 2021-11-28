Смертельное ДТП в Красноярском районе: водитель погиб

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ДТП произошло в Красноярском районе днем 27 ноября на 188,5 км а/д «Ульяновск-Димитровград-Самара». 30-летний водитель, который согласно данных сотрудников ГИБДД за последний год к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 21 раз, управляя автомашиной «LADA Kalina», двигался со стороны Самары в направлении Димитровграда. Он не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Мужчина – водитель скончался на месте ДТП.