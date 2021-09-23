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Смертельное ДТП в Красноярском районе: легковушка и полуприцеп

23 сентября 2021 13:30
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Смертельное ДТП в Красноярском районе: легковушка и полуприцеп

Смертельное ДТП произошло 22 сентября в 22:20 в Красноярском районе. Водитель 1994 года рождения, стаж вождения которого составляет 8 лет, двигался на автомобиле «Hyundai Elantra» по автодороге М-5 «Урал» со стороны г. Самара в направлении г. Уфа. В пути следования, совершил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, в месте, где это запрещено, в результате чего допустил столкновение с грузовым автомобилем «Scania» в составе с полуприцепом, под управлением водителя 1987 года рождения. Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Теги: ДТП

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