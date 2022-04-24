Смертельное ДТП в Безенчукском районе: легковушка столкнулась с большегрузом

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23 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 6 человек, один человек погиб.

Одно из ДТП произошло в 05:50 в Безенчукском районе. Водитель 1988 года рождения, управляя транспортным средством «Kia Rio», двигался по автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс- Волгоград» со стороны города Самара в направлении города Волгоград. На 111 км не учел соответствующую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с движущимся в попутном направлении транспортным средством «Scania», под управлением водителя 1967 года рождения. В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи.