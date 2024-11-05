смертельное ДТП произошло в Сергиевском районе

162

4 ноября на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 06:00 час. в Сергиевском районе. Мужчина 1972 года рождения, управляя автомашиной Chery Amulet, двигался по 14 км автодороги «Сергиевск-Чекалино-Большая Чесноковка-Русская Селитьба». В пути следования допустил занос транспортного средства и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с КАМАЗом, движущимся во встречном направлении. Водитель легкового автомобиля скончался в медицинском учреждении.