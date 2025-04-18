Смертельное ДТП: под Самарой столкнулись два грузовика

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Рано утром в пятницу, 18 апреля, в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. На трассе Самара — Большая Черниговка до границы с Казахстаном в 4:15 столкнулись два грузовика.

Как пояснили в региональном ГУ МВД России, 31-летний водитель большегруза MAN выехал на «встречку» в разрешенном для этого месте. В итоге он врезался в фуру Volvo. Ею управлял 34-летний мужчина.

В результате аварии погиб водитель MAN. Второму участнику аварии врачи оказали первую помощь, пишет 63.ру.

Фото облМВД