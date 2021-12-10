Смертельное ДТП на трассе Самара Бугуруслан: на встречке столкнулись две иномарки

Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время подразделение оснащается медицинским оборудованием и мебелью.
В поселке Титовка готовится к открытию врачебная амбулатория
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Житель Новосибирской области предстанет перед судом за дачу взятки сотруднику Самарской таможенной службы
В других городах и муниципалитетах с 14 декабря заработают мобильные пункты выдачи призов.
 С 10 декабря в Самаре и Тольятти заработали Центры выдачи призов победителям викторины
В городе объявили режим "черной пурги". Там перестал ходить транспорт, а идти в такую погоду было опасно.
В Норильске более ста человек остались ночевать в кинотеатре из-за пурги на улице
В Самарской области один «бизнесмен» нашел способ установить игровые автоматы, не привлекая лишнего внимания
В Самарской области один «бизнесмен» нашел способ установить игровые автоматы, не привлекая лишнего внимания
Поводом послужила сломанная ручка входной двери.
Два приятеля забили до смерти своего соседа по комнате в общежитии
Дата выбрана не случайно. Именно в этот день 80 лет назад конструкторы поставили на крыло первый самолет, собранный в стенах куйбышевских заводов.
Подвиг куйбышевцев увековечен: Игорь Комаров и Дмитрий Азаров открыли мемориал «Самара – город трудовой доблести»
В состязаниях приняли участие спортсмены из 14-ти регионов.
Сотрудник МЧС СО завоевал бронзу на соревнованиях ПФО по плаванию
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.61
0.01
EUR 83.12
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской филармонии состоится концерт «Звезды московского джаза: Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд»
В СОУНБ открывается необычная выставка атмосферных открыток «Зимние истории»
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Смертельное ДТП на трассе Самара Бугуруслан: на встречке столкнулись две иномарки

10 декабря 2021 18:15
204
Водитель - девушка и пассажир автомобиля Опель погибли на месте происшествия.

10 декабря примерно в 13:00 на 51 км автодороги "Самара-Бугуруслан" водитель - девушка, управляя автомобилем Опель, во время движения со стороны Самары в направлении Бугуруслана допустила выезд на полосу встречного движения, и совершила столкновение с автомобилем Фольксваген Тигуан.

Водитель и пассажир автомобиля Опель погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель Фольксваген Тигуан получил телесные повреждения, каретой скорой медицинской помощи госпитализирован.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре на Московском шоссе водитель насмерть сбил пешехода
09 декабря 2021, 13:16
В Самаре на Московском шоссе водитель насмерть сбил пешехода
Пешеход скончался на месте ДТП до приезда врачей скорой помощи. Происшествия
418
В Тольятти пешеход попал под машину, переходя дорогу на желтый
08 декабря 2021, 13:30
В Тольятти пешеход попал под машину, переходя дорогу на желтый
Пострадавшего пешехода госпитализировали в медицинское учреждение. Происшествия
476
На перевале в Сочи у грузовика оторвался прицеп с трубами и раздавил Mercedes
08 декабря 2021, 10:34
На перевале в Сочи у грузовика оторвался прицеп с трубами и раздавил Mercedes
В ДТП погибла 53-летняя женщина, пассажирка иномарки.
Происшествия
528
В центре внимания
Дата выбрана не случайно. Именно в этот день 80 лет назад конструкторы поставили на крыло первый самолет, собранный в стенах куйбышевских заводов.
10 декабря 2021  19:04
Подвиг куйбышевцев увековечен: Игорь Комаров и Дмитрий Азаров открыли мемориал «Самара – город трудовой доблести»
183
10 декабря в Самарскую область с рабочей поездкой прибыл Полномочный Представитель Президента в ПФО Игорь Комаров.
10 декабря 2021  18:04
Игорь Комаров провел совещание о мерах по противодействию распространения COVID-19 в Самарской области
203
Еще 746 жителей Самарской области заболели коронавирусом
10 декабря 2021  13:51
Еще 746 жителей Самарской области заболели коронавирусом
328
В Самаре в троллейбусах установили 66 новых валидаторов
10 декабря 2021  13:41
В Самаре в троллейбусах установили 66 новых валидаторов
270
Еще 749 жителей Самарской области заболели коронавирусом
9 декабря 2021  14:00
Еще 749 жителей Самарской области заболели коронавирусом
636
Весь список