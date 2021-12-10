Смертельное ДТП на трассе Самара Бугуруслан: на встречке столкнулись две иномарки

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10 декабря примерно в 13:00 на 51 км автодороги "Самара-Бугуруслан" водитель - девушка, управляя автомобилем Опель, во время движения со стороны Самары в направлении Бугуруслана допустила выезд на полосу встречного движения, и совершила столкновение с автомобилем Фольксваген Тигуан.

Водитель и пассажир автомобиля Опель погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель Фольксваген Тигуан получил телесные повреждения, каретой скорой медицинской помощи госпитализирован.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО