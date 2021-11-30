Смертельное ДТП на трассе «Отрадный-Богатое-Борское»

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Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, которое произошло сегодня, 30 ноября, в 12:00 на 18 км автодороги «Отрадный-Богатое-Борское» в Кинель-Черкасском районе Самарской области.

"По предварительной информации, водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 1111(Ока)», не обеспечил постоянного контроля за транспортным средством в сложных погодных условиях, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Форд», под управлением мужчины 1961 года рождения", - передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Водитель автомобиля «Ока» скончался на месте ДТП до приезда медиков. Сотрудники полиции продолжают выяснять все подробности и обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МВД СО