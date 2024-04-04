Слон перевернул автомобиль с туристами во время сафари в Замбии, погибла женщина

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Гражданка США погибла во время нападения слона на автомобиль с туристами во время сафари в национальном парке Кафуэ в африканской Замбии, сообщает РБК со ссыло на The Mirror.

Группа из шести человек и одного гида отправилась на сафари 30 марта. Заметив грузовик, ехавший по национальному парку, слон начал преследовать машину. Через некоторое время автомобиль остановился, слон подхватил машину хоботом и перевернул ее.

В результате нападения слона большинство туристов получили легкие травмы, 80-летняя американка скончалась.

Компания, организовавшая сафари, заявила, что водитель остановил автомобиль из-за рельефа и растительности, которую было сложно преодолеть. Фирма подчеркнула, что гид был обучен и опытен.

В выяснении обстоятельств инцидента участвуют полиция, Департамент национальных парков и дикой природы и другие органы.

Фото: pxhere.com