Сломавшему ногу на озере мужчине помогли полицейские из Чапаевска

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В вечернее время суток в дежурную часть ОМВД России по г. Чапаевску обратилась за помощью местная жительницы. Взволнованная женщина пояснила, что ее муж с утра ушел на рыбалку на озеро, а ближе к вечеру позвонил и рассказал, что повредил ногу, и не может самостоятельно добраться до берега. После этого телефон мужчины выключился. Дежурный передал информацию о травмированном рыбаке и его приблизительные координаты всем наружным службам полиции.

Получив информацию, сотрудники патрульно-постовой службы сержанты полиции Сергей Шахтарин, Евгений Мальков и Ибрагим Алиев, которые находились на маршруте патрулирования рядом с Загородным парком, где располагалось озеро, незамедлительно отправились к водоему.

Спустя 8 минут, в 200 метрах от берега озера полицейские заметили свет от фонаря и окликнули мужчину с помощью громкоговорящего устройства. Рыбак отозвался, сказал, что сломал ногу и не может двигаться.

Вызвав бригаду скорой медицинской помощи, сотрудники ППС по тонкому льду выдвинулись на помощь к мужчине. Добравшись до него, оказали первую доврачебную помощь и на руках донесли его до берега, где передали медицинским работникам. В настоящий момент жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

«Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам патрульно-постовой службы за спасение моего мужа. Они оказались такими чуткими, смелыми, не побоялись пойти по тонкому льду. Я считаю, что это героический поступок», - с такими слова обратилась к сотрудникам полиции супруга спасенного мужчины.