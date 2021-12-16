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Следователи устанавливают причины гибели рабочего в Большечерниговском районе

16 декабря 2021 09:53
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Следователи устанавливают причины гибели рабочего в Большечерниговском районе

Большеглушицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по факту гибели мужчины 1971 года рождения при производстве строительных работ начата доследственная проверка.

По версии следствия, 15 декабря 2021 года при выполнении строительных работ по установке навеса вдоль бетонного забора, расположенного на территории одного из животноводческих хозяйств Большечерниговского района Самарской области, произошло падении секции указанного ограждения на рабочего 1971 года рождения. В результате произошедшего, мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин им предшествующих. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

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