Следователи начали проверку после наезда катера на пришвартованное судно в Самаре

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В Самаре начата доследственная проверка из-за ЧП на реке Сухая Самарка вечером 24 сентября 2022 года. Речь идет о наезде катера Buster Magnum на пришвартованное судно «Омега». Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУ на транспорте СК России.

Все случилось ближе в восьми часам вечера. Мужчина на катере стремительно ворвался на базу стоянки маломерных судов. Там он на полном ходу наехал на пришвартованное судно «Омега». Катер взлетел в воздух и оказался на палубе.

По данным следователей, оба плавсредства получили различные повреждения. Что касается водителя катера, у него выявили многочисленные ушибы. Больше никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают размер причиненного ущерба.

Напомним, в обстоятельствах происшествия сейчас также разбираются сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры. Они проводят проверку, пишет Самара-КП.

Фото: Центральное МСУТ СК России