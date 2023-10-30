СК СО  проверит информацию о конфликте между мигрантом-таксистом и двумя девушками в Самаре

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По сообщению из СМИ о противоправных действиях мужчины в отношении двух девушек в городе Самаре, организовано проведение доследственной проверки.

30 октября в сети Интернет размещена информация о конфликте между мужчиной и двумя девушками в Самаре. Из видео установлено, что уроженец иностранного государства, который является водителем такси, нанес девушке-пассажиру удары руками.

По данному факту территориальным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: freepik.com