СК РФ возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего отлова безнадзорных собак в одном из районов Самары

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Громкий сигнал из соцсетей дошёл до Москвы: после жалобы жительницы Самары во «ВКонтакте» Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего отлова безнадзорных собак в одном из городских районов. Инцидент получил широкий общественный резонанс, и теперь делом заинтересовался лично председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По словам местной жительницы, мужчина устроил площадку для подкорма бездомных собак прямо у жилых домов. Животные, по её словам, регулярно проявляют агрессию к прохожим, в том числе к детям. Однако обращения в инстанции — как устные, так и письменные — не дали результата.

Реакция последовала оперативно: Следственное управление СК России по Самарской области возбудило уголовное дело. Основанием стали доводы, изложенные в публичных комментариях.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Самарской области Павлу Олейнику представить подробный доклад о ходе расследования. В документе должны быть отражены как предварительные, так и окончательные результаты. Расследование поставлено на особый контроль в центральном аппарате ведомства. Исполнение поручения будет мониториться напрямую из Москвы, пишет ГТРК-Самара.