Синоптики предупредили жителей Самарской области о череде гроз

155

На фоне высокой температуры воздуха, до плюс 32 градусов, в среду, 19 июня, прогнозируется гроза, шквалистый ветер силой до 20 м/с, град. Правда к концу недели жара начнет спадать.

— Немного «прохладнее» станет уже четверг и пятницу, 20 и 21 июня, — сообщили в Приволжском УГМС.

Термометры в эти дни покажут не более плюс 31 градуса тепла. В субботу, 22-го июня регион продолжит заливать дождем с грозами. Ветер будет дуть с севера со скоростью 8–13 метров в секунду, с порывами при грозе. Ночью температура воздуха опустится до +14, а днем разогреется до +26, пишет 63.ру.

В воскресение, 23-июня грозы прекратятся, хотя осадки в виде небольшого дождя ожидать стоит. Температура воздуха останется прежней, однако ветер сменит направление на северо-западное.