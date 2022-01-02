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Сильный снегопад ожидают в Самарской области

2 января 2022 10:45
121
Сильный снегопад ожидают в Самарской области

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: "Объявлен желтый уровень опасности. Во второй половине ночи 2 января, начиная с западных районов, ожидается сильный снег, мокрый снег, днем 2 января дальнейшее распространение на восточные и северные районы."

Рекомендации МЧС для населения при сильном снегопаде:

Необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности, оставайтесь дома. Если Вам всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений! Уважаемые водители! Если обильные осадки застали Вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад. Уважаемые пешеходы! Если снегопад застал вас на улице, необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы.Будьте внимательны и осторожны!
 

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