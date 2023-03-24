Шестилетняя самарчанка проткнула глаз ножницами

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В Самаре шестилетней девочке потребовалась экстренная помощь офтальмологов. Она случайно попала ножницами себе в глаз, пишет 63.ру.

— В конце февраля я с дочкой мастерила поделку, вырезали из картона. В какой-то момент ножницы соскочили и попали ребенку в глаз. Мы обратились за помощью в больницу имени Ерошевского. Нас приняли и сказали, что травма очень серьезная. Нужна операция и госпитализация. При этом глаз практически не видел, — рассказала мама девочки.

Как выяснили врачи, травма пришлась на оптическую зону роговицы, отвечающую за центральное зрение. Операцию провели офтальмологи детского микрохирургического отделения. Им удалось спасти зрение девочки.

Сейчас маленькая пациентка чувствует себя хорошо. После операции зрение в травмированном глазу составляет 30%. За состоянием ребенка наблюдают офтальмологи больницы имени Ерошевского.

Медики пояснили, что кроме роговицы оказался поврежден и хрусталик. Так что летом девочке предстоит еще одна операция. Поврежденный хрусталик заменят на искусственный — интраокулярную линзу.

— Острие ножниц разрезало прозрачную оболочку глаза, повредило внутренние структуры и хрусталик. Зрение ребенка снизилось. Центральная часть прозрачной оболочки отвечает за особенно четкое зрение у человека. И она очень тонкая — около 0,5 мм. Операция требует ювелирных навыков, так как необходимо сохранить первоначальную форму роговицы. Нам удалось восстановить целостность и форму прозрачной оболочки, структур глаза и сохранить зрение, — пояснил заведующий детским офтальмологическим микрохирургическим отделением № 5 больницы имени Ерошевского Андрей Синеок.

Как рассказали представители Министерства здравоохранения, каждый год около 50 детей поступают в профильное офтальмологическое отделение с различными травмами глаз.