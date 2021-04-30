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Шесть детей погибли в результате ДТП в Ставропольском крае

30 апреля 2021 19:16
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Столкнулись автобус, грузовик и легковой автомобиль.

Шесть детей погибли в результате ДТП в Ставропольском крае, где столкнулись автобус, грузовик и легковой автомобиль. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"Сегодня на автодороге Астрахань - Ставрополь произошло столкновение трех автомобилей, в том числе грузовика и автобуса. В результате ДТП, по предварительным данным, шесть несовершеннолетних погибли, двенадцать пассажиров, в том числе восемь несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что дети и сопровождающие ехали из Волгограда в Черкесск на соревнования. Всего в автобусе находились 18 пассажиров: 14 детей и четверо взрослых.

Источник ТАСС в экстренных службах, в свою очередь, сообщил о 18 пострадавших и шестерых погибших. Он также отметил, что врачам удалось реанимировать одного ребенка, считавшегося погибшим в аварии. Таким образом, по его словам, погибли пять детей.

В больнице Грачевского района Ставропольского края, в свою очередь, сообщили о четверых погибших в результате аварии.

"В реанимации шесть человек, двое - в тяжелом состоянии. Визуально от 12 до 15 лет, подростки. Всего пострадавших 16 человек, предварительно, трое взрослых, остальные дети. Четыре ребенка скончались на месте, двое - в тяжелом состоянии в реанимации, остальные стабильно тяжелые", - сказал собеседник агентства.

Глава Грачевского района Сергей Филичкин сообщил, что для пострадавших в ДТП подготовили пункт временного размещения в местной школе. 

"Помощь оказываем. В школе готовы к размещению пострадавших. Готовы разместить и обеспечить горячим питанием", - сказал он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, на место ДТП выехали следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В пресс-службе МЧС России ТАСС добавили, что также к месту ДТП следуют психологи краевого главка ведомства. Кроме того, туда также направлена группа спасателей в составе девяти человек и двух единиц техники.

По информации краевого управления ГИБДД, авария могла произойти из-за опрокидывания грузовика во время маневра на дороге: большегруз придавил микроавтобус.

Теги: дети ДТП

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