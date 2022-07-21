Я нашел ошибку
Главные новости:
С мальчиком все в порядке. На пальчик гипс наложили, чтобы быстрее зажил.
Шахматный робот повредил палец мальчику на турнире в Москве
Специалисты получили единовременные компенсационные выплаты в размере 750 тысяч рублей.
В этом году коллектив Ставропольской ЦРБ пополнили участники программы «Земский фельдшер»
С помощью спутников планируется построить карту радиошумов вокруг Земли, с помощью которой можно будет более эффективно управлять будущими спутниками.
Российский космонавт Артемьев и астронавт ЕКА итальянка Кристофоретти запустили 10 спутников с МКС на орбиту
В операции, которая проводится уже 15-й год, принимают участие более 100 стран.
Российские полицейские приняли участие в очередном этапе международной полицейской операции Интерпола «Пангея»
По пятницам и воскресеньям в период времени с 7:00 до 22:00.
В СО на участке автомобильной дороги М5 "Урал" действует временное ограничение движения грузового транспорта
Состояние пострадавшей врачи оценивают как тяжелое.
Обезьяна напала на маленькую девочку на улице в подмосковных Мытищах
Мужчина находится под арестом с октября 2020 года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
Бывшего режиссера "Ералаша" Илью Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии за педофилию
Байден продолжит работать удаленно.
Президент США заразился коронавирусом
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 54.85
-0.59
EUR 55.83
-0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова» приглашает гостей
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
В Самаре состоялись соревнования по мини-футболу
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Шахматный робот повредил палец мальчику на турнире в Москве

21 июля 2022 22:42
85
С мальчиком все в порядке. На пальчик гипс наложили, чтобы быстрее зажил.

Шахматный робот на турнире в Москве повредил мальчику палец, ребенок не получил серьезных травм, сообщил РИА Новости вице-президент Федерации шахмат Москвы (ФШМ) Сергей Смагин.

"Этот робот играет уже давно, лет 15. Ничего серьезного не случилось, мальчик потом вышел на награждение, подписывал (документы). С мальчиком все в порядке. На пальчик гипс наложили, чтобы быстрее зажил. Да, есть определенные правила безопасности, ребенок, видимо, в цейтноте их нарушил и, когда делал ход, не заметил, что надо было подождать. Это крайне редкий случай, на моей памяти вообще первый", - сказал Смагин.

"Робот этот уникальный, он выступал на многих открытых площадках, где народу было значительно больше. Бывает такое, стечение обстоятельств. Надо, видимо, дополнительно предупреждать детей. Крайне странно, что это случилось, но случилось, бывает такое", - добавил собеседник агентства.

На данный момент не идет речи о том, чтобы запретить турниры с участием робота, сообщил Смагин. "Он абсолютно безопасный. Надо будет проанализировать, почему так случилось. У робота очень талантливый изобретатель, возможно, надо будет дополнительную систему защиты поставить. Честно говоря, я не специалист в том, как настроен робот, но случай удивительный, учитывая, сколько мероприятий прошло с его участием", - заключил вице-президент ФШМ.

 

Фото: flickr.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На Мастрюковскую поляну уже приехали более 1000 участников Молодёжного форума ПФО «iВолга-2022». 
21 июля 2022  18:01
Дмитрий Азаров пожелал плодотворной работы участникам форума «iВолга-2022»
222
Из-за спортивных мероприятий в Самаре временно ограничат движение транспорта
21 июля 2022  13:17
Из-за спортивных мероприятий в Самаре временно ограничат движение транспорта
283
Бизнес Самарской области сможет получить средства на оборотные цели по льготной программе Корпорации МСП и Центробанка
21 июля 2022  11:51
Бизнес Самарской области сможет получить средства на оборотные цели по льготной программе Корпорации МСП и Центробанка
272
Сегодня вечером состоится открытие юбилейного Молодежного форума ПФО «iВолга-2022»: стать зрителем может каждый
21 июля 2022  11:11
Сегодня вечером состоится открытие юбилейного Молодежного форума ПФО «iВолга-2022»: стать зрителем может каждый
535
На пленарной сессии были презентованы лучшие проекты, а также обсуждались меры поддержки инициатив, имеющих важное значение для государства и общества.
20 июля 2022  21:28
Дмитрий Азаров принял участие в пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» под председательством Президента РФ 
1400
Весь список