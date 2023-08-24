Сестра не пускала брата в их общую квартиру в Сызрани

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После смерти родственника жительница г. Сызрани вместе со своим братом стала обладательницей жилого помещения. Несмотря на то, что в свидетельстве о праве на наследство указаны оба новых собственника, женщина решила занять квартиру единолично.

Мужчина обратились в суд с требованием обязать сестру не чинить ему препятствий в пользовании жилым помещением. Суд требования удовлетворил. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов № 1 г. Сызрани и Сызранского района.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель предупредил должницу о последствиях неисполнения судебного решения, в том числе о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Информация о применении к должнику мер принудительного воздействия побудила женщину выдать брату дубликат ключей и перестать препятствовать ему в пользовании жилым помещением.

В результате принятых сотрудником Службы мер исполнительное производство окончено фактическим исполнением.