Семьям погибших в ДТП под Сызранью предложили помощь священники

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Их контакты ищут представители местной епархии.

В воскресенье, 31 января, в храмах Самарской области проведут службы в память погибших в ДТП под Сызранью. Об этом сообщили представители Самарской митрополии, пишет 63.ру.

— По благословению епископа Сызранского и Шигонского Леонтия после воскресного богослужения во всех храмах Сызранской епархии отслужат заупокойные литии по жертвам ДТП и вознесут молитвы о здравии пострадавших. Также социальный отдел епархии устанавливает контакты с родственниками для оказания помощи и поддержки, — пояснили представители митрополии.

ДТП произошло вечером в пятницу, 29 января, на трасе М-5 «Урал». Недалеко от поселка Заборовка столкнулись грузовик DAF, Chevrolet Niva и микроавтобус Citroen.

В результате столкновения погибли 12 человек. Большинство жертв — 10 человек — жители Ульяновской области. Еще двое — уроженцы Самарской области.

Также в больницах находятся 10 пострадавших: 8 жителей Самарской области, 2 — Ульяновской. Большинство пациентов доставили в Сызранскую городскую больницу.

31 января 2021 года в Самарской области объявили днем траура.