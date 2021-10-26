Семь жилых многоквартирных домов в Промышленном районе Самары остались без тепла

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В 21:02, 26 октября в ЦУКС Самарской области поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения диаметром 600 мм по адресу: Самара, Промышленный район, проспект Кирова, 5, сообщают в пресс-службе облМЧС.

На время проведения работ приостановлено теплоснабжение потребителей 7 жилых многоквартирных домов (787 человек, из них 215 детей). Теплоснабжение социально-значимых объектов не нарушено. Планируемое время восстановления теплоснабжения 09:00 27 октября.

Ситуация находится на контроле Главного управления.

Фото из открытых источников