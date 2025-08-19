Я нашел ошибку
Главные новости:
И сегодня же состоялось рукоположение архимандрита Кирилла в сан епископа Отрадненского и Похвистневского.
Епископа Феодосия возвели в сан митрополита Самарского и Новокубышевского
ДТП произошло на внутридворовой территории.
ДТП в Кировском районе Самары: под колесами Камаза погибла пенсионерка
Автомобиль был обнаружен на глубине 5 метров.
Сегодня  водолазы нашли на дне озера Нерей Волжского района автомобиль с телом мужчины
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 48 ликвидировали пожар.
В селе Заплавное Борского района горели надворные постройки на площади 100 квадратных метров
Была выполнена полная замена всех инженерных коммуникаций: систем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения.
В селе Кабановка Кинель-Черкасского района открылся обновлённый офис врача общей практики
Тема - «Традиции чаепития Шигонского района», в рамках празднования 60-летия района.
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
День ООПТ отметили в Ботаническом саду в Самаре.
Самарская область отметила День особо охраняемых природных территорий региона
Предлагается разделить прилегающую территорию на функциональные зоны.
В Самаре разработают дизайн-проект благоустройства территории у Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Сегодня  водолазы нашли на дне озера Нерей Волжского района автомобиль с телом мужчины

19 августа 2025 20:32
195
Автомобиль был обнаружен на глубине 5 метров.

19 августа водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения проводили поиски легкового автомобиля на дне озера Нерей Волжского района.

Со слов очевидцев рано утром автомобиль находился на берегу озера. Затем он пропал.

Следы автомобильных шин заканчивались около водоема.

В 15.00 водолазы приступили к обследованию дна озера.

В ходе осмотра автомобиль был обнаружен на глубине 5 метров.

В салоне находилось тело мужчины. С помощью трактора легковушка была отбуксирована на береговую линию. Погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов. В 18.15 работы на месте происшествия были окончены, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

