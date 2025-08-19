Сегодня  водолазы нашли на дне озера Нерей Волжского района автомобиль с телом мужчины

195

19 августа водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения проводили поиски легкового автомобиля на дне озера Нерей Волжского района.

Со слов очевидцев рано утром автомобиль находился на берегу озера. Затем он пропал.

Следы автомобильных шин заканчивались около водоема.

В 15.00 водолазы приступили к обследованию дна озера.

В ходе осмотра автомобиль был обнаружен на глубине 5 метров.

В салоне находилось тело мужчины. С помощью трактора легковушка была отбуксирована на береговую линию. Погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов. В 18.15 работы на месте происшествия были окончены, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО