Сегодня в Самарской области возможны гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра

Я нашел ошибку
Главные новости:
Людмила Харымова провела профилактическое мероприятие с подростками «Безопасное лето».
В Самарском регионе общественники проводят профилактические мероприятия с подростками 
В Самарской области пройдут всероссийские соревнования по спортивному метанию ножа среди лиц с ПОДА
В Самарской области пройдут всероссийские соревнования по спортивному метанию ножа среди лиц с ПОДА
В Самарской области прошел чемпионат по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров
В Самарской области прошел чемпионат по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров
В Апшеронске Краснодарского края произошел сильный взрыв в торговом центре
В Апшеронске Краснодарского края произошел сильный взрыв в торговом центре
В Самарской области за выходные привлечено к ответственности 64 пьяных водителя
В Самарской области за выходные привлечено к ответственности 64 пьяных водителя
Наиболее эффективную помощь в трудоустройстве, по мнению самарцев, следует ждать от друзей и коллег
Наиболее эффективную помощь в трудоустройстве, по мнению самарцев, следует ждать от друзей и коллег
Россиян могут обязать заверять договоры дарения у нотариуса
Россиян могут обязать заверять договоры дарения у нотариуса
В Тольятти водитель сбил ребенка и уехал
В Тольятти водитель сбил ребенка и уехал
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.02
0.14
EUR 96.04
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится четвертое занятие интерактивной программы «Сказочный июль»
Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)
В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сегодня в Самарской области возможны гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра

22 июля 2024 09:25
176
Сегодня в Самарской области возможны гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. Утром и днем 22.07.2024 местами по Самарской области сохранится комплекс метеорологических явлений: гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра до 23 м/с».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре автобусы по маршруту №5 будут следовать по новому расписанию
22 июля 2024, 10:36
В Самаре автобусы №5 будут следовать по новому расписанию
Об этом сообщил перевозчик. Транспорт
153
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня металлургов
21 июля 2024, 10:49
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня металлургов
21 июля в России отмечается профессиональный праздник работников металлургии. Общество
552
АВТОВАЗу — 58 лет!
20 июля 2024, 13:14
АВТОВАЗу — 58 лет!
Сегодня день рождения у предприятия, которое определило судьбу отечественной автомобильной промышленности и машиностроения. Новости компаний
742
В центре внимания
В Самаре автобусы по маршруту №5 будут следовать по новому расписанию
22 июля 2024  10:36
В Самаре автобусы №5 будут следовать по новому расписанию
153
Сегодня в Самарской области возможны гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра
22 июля 2024  09:25
Сегодня в Самарской области возможны гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра
173
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня металлургов
21 июля 2024  10:49
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня металлургов
552
АВТОВАЗу — 58 лет!
20 июля 2024  13:14
АВТОВАЗу — 58 лет!
742
Вячеслав Федорищев предложил добровольцам создать совместный штаб по содействию программе социально-экономического развития региона
20 июля 2024  12:27
Вячеслав Федорищев предложил добровольцам создать совместный штаб по содействию программе социально-экономического развития региона
1795
Весь список