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Сегодня и завтра в Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее

29 декабря 2024 10:57
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Сегодня и завтра в Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. До конца дня 29.12.2024, ночью и днем 30.12.2024 местами по Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее».

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»

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