Сбитый дрон повредил цистерны НПЗ в Петербурге

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Сбитый украинский дрон упал на территории компании «Невский мазут» на Глухоозерском шоссе в Санкт-Петербурге. Факт падения БПЛА подтвердили в администрации города, сообщает «Фонтанка».

По информации петербургских властей, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают силовики.

Согласно сведениям издания, силы ПВО сбили украинский дрон над Колпино минувшей ночью. По предварительным данным, падение БПЛА вызвало возгорание цистерн, которое ликвидировали пожарные, пишет АиФ.