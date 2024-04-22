Самолет Самара – Москва вернули со старта из-за открытой двери

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В результате вылет задержался на полчаса.

Из Самары 21 апреля самолет авиакомпании «Аэрофлот» не смог без происшествий вылететь в Москву.

Борт должен был отправиться в столицу страны в 13:55 по самарскому времени. Однако, когда самолет уже вышел на исполнительный старт, сработал сигнал о том, что дверь в грузовой отсек по-прежнему открыта.

Экипаж, как сообщает Телеграм-канал AVIAINCIDENT, принял решение вернуть воздушное судно на стоянку.

Судя по всему, с проблемой удалось разобраться быстро. Самолет отправился в рейс уже в 14:18, а в аэропорт назначения сумел добраться без опоздания – в 14:50.

Инцидент произошел на самолете Airbus A320, пишет Обоз.инфо.