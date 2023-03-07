Самолет Самара-Казань выкатился за полосу в казанском аэропорту

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Приволжская транспортная прокуратура организовала проверку из-за авиаинцидента в аэропорту Казани, где после самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили в надзорном ведомстве.

Все произошло 6 марта около 23:35 после приземления воздушного судна, выполнявшего рейс Самара – Казань, при выруливании со взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 35 пассажиров, из них трое несовершеннолетних, а также три члена экипажа.

Никто не пострадал, самолет видимых повреждений не получил.

В связи с происшествием прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров, пишет Смотрим.