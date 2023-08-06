Самолет из Самары в Новый Уренгой задержали на 16 часов из-за поломки

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Из-за неисправности самолета пассажирам рейса Самара – Новый Уренгой пришлось ждать вылета больше половины суток.

Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Борт авиакомпании Red Wings должен был отправиться в путь 5 августа в 09:20 по самарскому времени, однако был перенесен из-за технической неисправности на 6 августа на 02:30. На практике, как следует из информации, размещенной на сайте аэропорта «Курумоч» он улетел еще позже – в 03:15.

Как сообщили в прокуратуре, пассажирам предоставлены все положенные по законодательству услуги, в том числе, размещение на время ожидания в гостинице. В аэропорту с пассажирами работал помощник Куйбышевского транспортного прокурора.

Что случилось с самолетом, пока не известно, пишет Обоз.Инфо.