Самолет экстренно сел в Самаре из-за умирающего пассажира

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Врачи не сумели его спасти.

Трагедией окончился рейс авиакомпании «Уральских авиалиний» Москва – Куляб (Таджикистан) в ночь с 18 на 19 марта. На борту самолета скончался пассажир. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

Борт вылетел из Москвы в 22:23 по местному времени. Однако во время полета одному из пассажиров стало плохо. Бортпроводники пытались оказать ему помощь, но несмотря на это его состояние только ухудшалось. Экипаж принял решение изменить место назначения и внепланово приземлиться в самарском аэропорту «Курумоч». В регион самолет прибыл в 00:39 по самарскому времени, пишет Обоз.инфо.

Медики ждали самолет в аэропорту, и, после посадки, попытались реанимировать пассажира, однако безрезультатно, он скончался.

В Куляб самолет вылетел спустя два часа после посадки в Самаре. На борту находилось 92 пассажира.