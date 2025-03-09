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Самогонный аппарат взорвался в квартире многоквартирного жилого дома в Сызрани

9 марта 2025 18:49
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Пострадал 63- летний мужчина, он направлен на медицинский осмотр в медучреждение.

В 11.57 поступило сообщение о  хлопке самогонного аппарата без последующего горения в квартире многоквартирного жилого дома в Сызрани.

В результате происшествия погибших нет, пострадал 63- летний мужчина, направлен на медицинский осмотр в медучреждение.

Эвакуация жильцов дома не проводилась.

Несущие конструкции жилого дома не повреждены, нарушено остекление 1 оконной рамы, произошло повреждение кухонного гарнитура.

Всего привлечено 30 человек и 11 единиц техники.

Причина происшествия  устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.

Теги: Сызрань

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