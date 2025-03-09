Самогонный аппарат взорвался в квартире многоквартирного жилого дома в Сызрани

В 11.57 поступило сообщение о хлопке самогонного аппарата без последующего горения в квартире многоквартирного жилого дома в Сызрани.
В результате происшествия погибших нет, пострадал 63- летний мужчина, направлен на медицинский осмотр в медучреждение.
Эвакуация жильцов дома не проводилась.
Несущие конструкции жилого дома не повреждены, нарушено остекление 1 оконной рамы, произошло повреждение кухонного гарнитура.
Всего привлечено 30 человек и 11 единиц техники.
Причина происшествия устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.