Самарцы опасаются за безопасность школьников из-за крыс около ЦУМа

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Жители Самары опасаются за безопасность школьников, посещающих образовательное учреждение №42.

Крысы завелись неподалеку от самарского ЦУМа. Как рассказывают местные жители, пригородный автовокзал, который они называют призрачным, расположен рядом с торговым центром, а также школой. Выхлопные газы от маршрутных автобусов и горы мусора - вот, в каких условиях приходится находиться школьникам, а также жителям домов на пересечении улиц Агибалова и Урицкого.

Антисанитария позволяет привольно жить крысам, которые уже совсем не боятся людей, зато пугают детей. В копилке возмущения граждан и расположенные возле ЦУМа торговые точки с едой сомнительного качества.

Инициативная группа местных жителей обратилась к городским парламентариям с просьбой о помощи. Данное обращение, по словам представителей пресс-службы Думы Самары, уже взято на заметку. В ближайшее время проведут выездное совещание для более подробного рассмотрения ситуации. К решению вопроса будут привлечены все заинтересованные стороны, сообщает ГТРК Самара.

фото pixabay.com.