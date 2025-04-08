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Самарцу запретили пользоваться маломерным судном без лицензии

8 апреля 2025 12:59
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Самарцу запретили пользоваться маломерным судном без лицензии

Судно, принадлежащее на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью, эксплуатировалось без лицензии. Судебные приставы Самарского района г. Самары запретили владельцу пользоваться маломерным судном на 30 суток.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью осуществляло перевозку пассажиров на маломерном судне без соответствующей лицензии. В свою защиту руководство пояснило, что на водном транспорте якобы находились сотрудники организации. Опровергли эти слова показания свидетелей, оплативших в кассе проезд на водном транспорте. По решению Самарского районного суда исковые требования Госморречнадзора удовлетворены. Обществу с ограниченной ответственностью запретили эксплуатацию судна на 30 суток. Исполнительный документ был передан в одно из городских отделений судебных приставов.

После возбуждения исполнительного производства судебный пристав в этот же день выехал по месту нахождения водного транспорта. Сотрудник опечатал судно на воздушной подушке и предупредил руководство организации об уголовной ответственности в случае возобновления перевозок.

У руководства есть 30 дней, чтобы исправить нарушения и оформить необходимую документацию.

 

 

Теги: Судебные приставы

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