Самарцу пришлось заплатить за стрельбу в подростка из пневматики

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Судебные приставы взыскали с жителя г. Самары компенсацию морального вреда в пользу подростка, в которого он стрелял из пневматической винтовки.

Летним вечером, находясь у себя дома, житель Кировского района г. Самары задремал при просмотре телевизора. Через некоторое время его разбудил доносящийся с улицы смех. Мужчина вышел на балкон и увидел там несколько подростков, которые сидели на скамейке и шумно общались. Мужчина велел молодым людям уйти, однако те не среагировали. После этого он взял пневматическую винтовку и произвел выстрел в сторону подростков. В результате чего пуля попала одному из них в спину.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и постановил выплатить пострадавшему подростку компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Кировского района г. Самары в отношении стрелявшего возбудили исполнительное производство. В рамках него судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления об обращении взыскания на получаемые мужчиной доходы и на находящиеся на его банковских счетах денежные средства. Также в отношении него были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора и о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации.

В результате принятых сотрудником Службы мер задолженность полностью погашена. Моральный вред компенсирован.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.