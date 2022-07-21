Самарцу пришлось передвинуть свой забор с чужого участка

146

Владелица земельного участка в Красноглинском районе г. Самары обратилась в суд с исковым заявлением в адрес своего соседа. Дело в том, что мужчина возвел кирпичный забор, захватив при этом часть соседского участка и земель общего пользования. Суд требования женщины удовлетворил и обязал землевладельца забор перенести.

В отделении судебных приставов Красноглинского района г. Самары в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Судебным приставом должник был уведомлен о необходимости исполнения решения суда. Также его предупредили о последствиях неисполнения требований исполнительного документа.

Несмотря на полученные предупреждения мужчина в положенный срок забор не перенес и судебным приставом-исполнителем в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и запрете на выезд за пределы страны.

Принятые сотрудником отделения меры побудили должника освободить чужие занимаемые забором метры. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.