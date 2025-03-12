Самарцу помогли вселиться в дом, часть которого ему досталась по наследству

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После смерти отца житель г. Самары получил в наследство 1/6 часть жилого дома, в котором проживала женщина, владеющая оставшейся долей, вместе со своей семьей. Мужчина попытался мирно договориться с хозяйкой оставшейся доли о своем проживании в доме, однако владелица жилой площади ему во вселении отказала.

Мужчина был вынужден обратиться в суд, который его требования о вселении удовлетворил. Исполнительный документ поступил на исполнение в одно из отделений судебных приставов г. Самары.

В рамках исполнительного производства сотрудник органов принудительного исполнения пояснил должнице, что неисполнение судебного решения может повлечь за собой ряд неприятных последствий. Однако несмотря на предупреждения женщина продолжила чинить взыскателю препятствия в пользовании жилым помещением. В результате судебный пристав-исполнитель вынужден был вынести в отношении должницы постановление о взыскании исполнительского сбора, а также предупредить ее о возможности привлечения к административной ответственности за неисполнения решения суда.

Не желая усугублять свое положение должница передала владельцу доли комплект ключей от входной двери и обеспечила доступ к одной из комнат, кухне и санузлу.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.