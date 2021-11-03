Самарцу помогли вернуть похищенный велосипед

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На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова поступило благодарственное письмо, в котором мужчина выразил признательность сотрудникам отдела полиции №5 Управления МВД России по г. Самаре. Как написал автор, в начале октября текущего года он обнаружил пропажу велосипеда, ранее припаркованного возле административного здания на улице Ярмарочной. Ущерб составил 68 тысяч рублей. После того, как владелец обнаружил отсутствие велосипеда, он сразу же обратился за помощью в полицию.

Полицейские прибыли на место происшествия, опросили потерпевшего, узнали описание велосипеда и довели информацию о розыске похищенного до личного состава городского отдела полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. По словам заявителя, он закрепил транспортное средство противоугонным тросом к лестничному маршу. Сотрудники уголовного розыска установили, что на близлежащих к месту происшествия зданиях расположены камеры видеонаблюдения. При просмотре записей стали известны обстоятельства хищения спортивного транспорта: неизвестный подъехал к офисному зданию на прокатном электросамокате, пересел на велосипед и скрылся в ближайших дворах. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские направили ряд запросов в организации, установили личность, места возможного нахождения арендатора самоката и задержали его.



Согласно выводам экспертов-криминалистов, ранее судимый за совершение кражи самарец 1975 года рождения с помощью щипцов-кусачек перекусил страховочный трос, которым потерпевший закрепил велосипед. Оперуполномоченные полиции выяснили, что мужчина перепродал похищенное в ломбард по документам своего приятеля, который не знал о краже.

Велосипед изъяли и вернули законному владельцу. В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), находится в производстве отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского района СУ Управления МВД России по г. Самаре.

Автор письма подчеркнул, что он искренне благодарен сотрудникам органов внутренних дел за добросовестную и оперативную работу, которая привела к обнаружению его велосипеда в кратчайшие сроки: «Желаю самарской полиции успехов в работе».

Руководство самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.