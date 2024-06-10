Самарцев ждет жаркая неделя

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В Приволжском УГМС объявлен желтый уровень погодной опасности. По прогнозу, сегодня местами, а 11 и 12 июня в большинстве районов губернии ожидается от 30 до 33 °C, пишет Сова.



По данным сервиса Gismeteo, сегодня днем столбики термометров в регионе поднимутся до 30 градусов. Далее с каждым днем будет все жарче. В частности, 13 и 14 июня ожидается до 32 градусов.



Ночи также будут теплыми. Сегодня синоптики обещают 18 °C, а к середине недели в темное время суток - до 22 °C.



Ранее в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за угрозы лесных пожаров.