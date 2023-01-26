Самарцев предупреждают: вниматeльно следите за состоянием электрооборудования и электропроводки

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В зимние морозные месяцы часто увеличивается нагрузка на электропроводку в результате большого количества включенных в сеть электронагревательных приборов. Перегрузка сети мощными потребителями, неправильный монтаж или ветхость электросетей, использование неисправных электроприборов и оставление их без присмотра могут привести к возникновению пожара. Ни для кого не секрет, что электрическая проводка во многих жилых домах, особенно в жилых домах старой постройки, находится далеко не в идеальном состоянии, и в ряде случаев может стать причиной пожара.

Один из подобных пожаров произошел вчера ранним утром в Кинеле. В целом же, с начала отопительного сезона до настоящего времени в Самарской области зарегистрировано 460 пожаров, произошедших по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, в том числе из-за аварийного режима работы электропроводки. Пострадало на пожарах 20 человек, погибло, к сожалению, 12 человек. Еще 38 человек удалось спасти.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям региона, как защитить свой дом от пожара из - за неисправности электропроводки:

- не следует эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией, а также повреждённые розетки и выключатели;

- монтаж электропроводки должен выполнять только квалифицированный специалист;

- замер сопротивления изоляции электропроводки необходимо производить не реже одного раза в три года;

- нельзя эксплуатировать самодельные электронагревательные приборы;

- необходимо применять подставки из негорючих материалов для электроутюгов, электроплит и чайников;

- не следует допускать перегрузки электросети - нельзя включать в электрическую розетку одновременно несколько электроприборов особенно большой мощности;

- запрещается применять некалиброванные плавкие вставки ("жучки") в аппаратах защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- не оставляйте электробытовые приборы включенными в сеть в течение длительного времени, они могут перегреться;

- не оставляйте работающий электронагревательный прибор без присмотра либо под присмотром детей и пожилых людей.

Помните, эти простые правила позволят сохранить вашу жизнь и имущество!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»

(все операторы сотовой связи)