Самарцев предупреждают: вниматeльно следите за состоянием электрооборудования и электропроводки

В зимние морозные месяцы часто увеличивается нагрузка на электропроводку в результате большого количества включенных в сеть электронагревательных приборов. Перегрузка сети мощными потребителями, неправильный монтаж или ветхость электросетей, использование неисправных электроприборов и оставление их без присмотра могут привести к возникновению пожара. Ни для кого не секрет, что электрическая проводка во многих жилых домах, особенно в жилых домах старой постройки, находится далеко не в идеальном состоянии, и в ряде случаев может стать причиной пожара.
Один из подобных пожаров произошел вчера ранним утром в Кинеле. В целом же, с начала отопительного сезона до настоящего времени в Самарской области зарегистрировано 460 пожаров, произошедших по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, в том числе из-за аварийного режима работы электропроводки. Пострадало на пожарах 20 человек, погибло, к сожалению, 12 человек. Еще 38 человек удалось спасти.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям региона, как защитить свой дом от пожара из - за неисправности электропроводки:
Помните, эти простые правила позволят сохранить вашу жизнь и имущество!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»
(все операторы сотовой связи)