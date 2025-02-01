Самарцев предупреждают: осторожно, тонкий лед!

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед.
Чтобы не произошло беды, необходимо знать правила поведения на тонком льду :
- Не выходите на тонкий неокрепший лед;
- Не собирайтесь группами на его отдельных участках;
- Не переходите водоем в запрещенных местах;
- Не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ.
Телефон службы спасения- 112