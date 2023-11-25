Самарцев предупреждают об опасности тонкого льда

Я нашел ошибку
Главные новости:
Завершились торжественные церемонии общими фото на память.
«Мы – граждане России!»: в Самарской области подросткам в торжественной обстановке вручили паспорта
В Самаре температура воздуха ночью -0, -2°С, днем +1, +3°С.
26 ноября в Самарской области осадки в виде мокрого снега и дождя, местами туман, гололед, до +4°С
Старший ребенок в семье — единственная дочка.
В семье супругов из Самары родился 11-ый ребенок
Путь трофея «Игр Будущего» стартовал в Москве 14 ноября в рамках празднования «100 дней до Игр Будущего».
В Самарской области презентовали трофей «Игр Будущего»
Водитель одного из таксомоторных парков забрал у 85-летней местной жительницы около 900 тысяч рублей
Водитель одного из таксомоторных парков забрал у 85-летней местной жительницы около 900 тысяч рублей
Сызранец украл гаджет, заметив, что хозяйка квартиры уснула
Сызранец украл гаджет, заметив, что хозяйка квартиры уснула
Возможность записать и выпустить EP (Extended Play) стала наградой за победу во втором фестивале авторской музыки «САМ.ФЕСТ», состоявшемся летом этого года в Самаре.
Победительница фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ»-2023 Lesa FS выпустила альбом
Авиакомпании получат субсидии на полеты по России
Авиакомпании получат субсидии на полеты по России
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.81
0.69
EUR 96.92
0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В день футбольного матча в Самаре усилят работу общественного транспорта
10 лет исполняется проекту «Россия – моя история»
Полицейские и общественники региона провели профилактические встречи антикоррупционной направленности
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарцев предупреждают об опасности тонкого льда

25 ноября 2023 11:54
188
Самарцев предупреждают об опасности тонкого льда

С наступлением холодов реки, озера, покрываются тонким льдом, который представляет наибольшую опасность. Осенний лед непрочен, он замерзает неравномерно и не способен выдержать веса человека. Каждый год многие люди, особенно дети, пренебрегают мерами предосторожности и выходят на него, подвергая свою жизнь смертельной опасности, сообщает ПСС по Самарской области.


ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НАДЕЖНОСТИ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА?
Темный прозрачный лед, который образовался от замерзания самого верхнего слоя воды, самый надежный, крепкий. Ноздреватый лед, спаянный из смерзшего снега, менее надежен. Он отличается серым или беловатым цветовым оттенком. Необходима особая осторожность на льду, припорошенном снегом. Если лед под вами трескается и оседает, необходимо немедленно остановиться и осторожным, скользящим шагом, не поднимая ног, вернуться по пройденному пути. Затопленные камыши, кусты и другие надводные растения препятствуют образованию льда. Лед там всегда тоньше. В местах, где бьют подземные ключи лед ненадежен. При оттепели лед становится хрупким. Спускать­я на лед в незнакомых местах, особенно с обрыва, опасно, т. к. лед может оказаться тонким. Практикой установлено, что толщина прочного льда должна быть: для одиночного пешехода — 7 см, для группы пешеходов — 10 см, для гужевого транспорта — 30 см, для автотранспорта — 40 см.


КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ПОЛЫНЬИ
Как правило, провалившийся человек никогда сразу не погружается в воду с головой, так как сухая одежда и обувь создают некоторую плавучесть. Под человеком просто исчезает точка опоры и он начинает погружаться в воду. Попав в воду, не теряйте самообладание, освободитесь от лишнего груза. Подплывите к кромке льда с той стороны, откуда пришли, обломайте тонкий лед локтями (берегите кисти рук). Постарайтесь принять горизонтальное положение, лежа в воде на животе, и далее, хватаясь руками за лед, пытайтесь закинуть ногу на край полыньи. Затем старайтесь вползти на льдину. Оказавшись на льду, откатывайтесь от полыньи, как можно дальше и только потом осторожно и медленно вставайте на ноги.


ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ТЕРПЯЩЕМУ БЕДСТВИЕ НА ЛЬДУ
Если вы стали свидетелем, как человек провалился под лед, то при оказании помощи руководствуйтесь следующими рекомендациями:
— Приближаться к полынье нужно очень осторожно;
— Не подходите стоя, а осторожно подползайте на животе, широко при этом, расставляя руки и ноги, иначе тоже рискуете провалиться под лед;
— За 3-4 метра протянуть провалившемуся веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное средство. Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете составить ему компанию. Если нет никаких приспособлений для оказании помощи, то два- три человека ложатся на лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги, продвигаются к пострадавшему, что бы помочь ему выбраться на лед.


СОБЛЮДАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ НА ЛЬДУ, ВЫ ИЗБЕЖИТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
26 ноября в Самаре из-за соревнований усилят работу транспорта
25 ноября 2023  12:19
26 ноября в Самаре из-за соревнований усилят работу транспорта
217
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан отложить запланированные поездки по трассам Самарской области
24 ноября 2023  14:01
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан отложить запланированные поездки по трассам Самарской области
629
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
22 ноября 2023  12:09
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
639
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
22 ноября 2023  10:16
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
4164
По традиции, губернатор встретился с земляками – участниками специальной военной операции.
21 ноября 2023  15:45
Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта социальных объектов города-побратима Снежное
720
Весь список