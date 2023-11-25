Самарцев предупреждают об опасности тонкого льда

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С наступлением холодов реки, озера, покрываются тонким льдом, который представляет наибольшую опасность. Осенний лед непрочен, он замерзает неравномерно и не способен выдержать веса человека. Каждый год многие люди, особенно дети, пренебрегают мерами предосторожности и выходят на него, подвергая свою жизнь смертельной опасности, сообщает ПСС по Самарской области.



ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НАДЕЖНОСТИ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА?

Темный прозрачный лед, который образовался от замерзания самого верхнего слоя воды, самый надежный, крепкий. Ноздреватый лед, спаянный из смерзшего снега, менее надежен. Он отличается серым или беловатым цветовым оттенком. Необходима особая осторожность на льду, припорошенном снегом. Если лед под вами трескается и оседает, необходимо немедленно остановиться и осторожным, скользящим шагом, не поднимая ног, вернуться по пройденному пути. Затопленные камыши, кусты и другие надводные растения препятствуют образованию льда. Лед там всегда тоньше. В местах, где бьют подземные ключи лед ненадежен. При оттепели лед становится хрупким. Спускать­я на лед в незнакомых местах, особенно с обрыва, опасно, т. к. лед может оказаться тонким. Практикой установлено, что толщина прочного льда должна быть: для одиночного пешехода — 7 см, для группы пешеходов — 10 см, для гужевого транспорта — 30 см, для автотранспорта — 40 см.



КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ПОЛЫНЬИ

Как правило, провалившийся человек никогда сразу не погружается в воду с головой, так как сухая одежда и обувь создают некоторую плавучесть. Под человеком просто исчезает точка опоры и он начинает погружаться в воду. Попав в воду, не теряйте самообладание, освободитесь от лишнего груза. Подплывите к кромке льда с той стороны, откуда пришли, обломайте тонкий лед локтями (берегите кисти рук). Постарайтесь принять горизонтальное положение, лежа в воде на животе, и далее, хватаясь руками за лед, пытайтесь закинуть ногу на край полыньи. Затем старайтесь вползти на льдину. Оказавшись на льду, откатывайтесь от полыньи, как можно дальше и только потом осторожно и медленно вставайте на ноги.



ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ТЕРПЯЩЕМУ БЕДСТВИЕ НА ЛЬДУ

Если вы стали свидетелем, как человек провалился под лед, то при оказании помощи руководствуйтесь следующими рекомендациями:

— Приближаться к полынье нужно очень осторожно;

— Не подходите стоя, а осторожно подползайте на животе, широко при этом, расставляя руки и ноги, иначе тоже рискуете провалиться под лед;

— За 3-4 метра протянуть провалившемуся веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное средство. Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете составить ему компанию. Если нет никаких приспособлений для оказании помощи, то два- три человека ложатся на лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги, продвигаются к пострадавшему, что бы помочь ему выбраться на лед.



СОБЛЮДАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ НА ЛЬДУ, ВЫ ИЗБЕЖИТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ.