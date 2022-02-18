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Самарцам рассказали, что делать, если на машину упало дерево или глыба льда

18 февраля 2022 13:29
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Самарцам рассказали, что делать, если на машину упало дерево или глыба льда

Ураганный ветер, тяжелые глыбы снега и льда могут причинить ущерб вашему авто, если волею судьбы вы его припарковали в неудачном месте. Но даже с учетом этих обстоятельств можно возместить потери. Sova.info обратилась к самарским экспертам, чтобы выяснить, как быть в таких ситуациях.

Если на авто что-то упало: порядок действий

Если вы обнаружили, что на вашу машину упало дерево, снег или лед, в первую очередь нужно вызвать сотрудников МВД (участкового) для фиксации произошедшего и повреждений.
Если машина была припаркована во дворе около домов, то следует поставить в известность управляющую компанию.
Вызывать ГИБДД в этом случае смысла нет - такие случаи не относятся к ДТП.

Если у вас оформлен полис каско, то после фиксации сотрудниками МВД повреждений необходимо обратиться в страховую компанию и подать заявление на получение выплаты.

Фиксируем ущерб

В ожидании прибытия участкового автовладельцу нужно сделать фотографии повреждений. При этом нельзя убирать с автомобиля упавшие дерево/снег/лед. На фотографии должны быть видны номер дома, название улицы и номерной знак автомобиля. Также нужно сделать снимок, на котором будет видно, что машина не нарушает правил парковки.

Если есть свидетели, стоит записать их контакты и при наличии камер видеонаблюдения получить копию записи.

После получения протокола полицейского с фиксацией повреждений авто водителю нужно воспользоваться услугами независимого оценщика ущерба. Оплатить его услуги придется владельцу авто, но с правом на возмещение расходов с виновника в пользу автовладельца, если вина будет установлена.

Далее вы собираете указанные документы и фотографии и направляете их копии предполагаемому виновнику в виде претензии. Сделать это нужно через "Почту России" заказным письмом с описью вложений. Если в течение 30 дней ответ на претензию виновник не прислал, нужно обращаться в суд с иском о взыскании ущерба и расходов на услуги по оценке повреждений автомобиля.

Ответственность и компенсация

По словам экспертов, ответственность несет тот человек, по чьей вине это произошло. Например, за многоквартирный дом чаще всего отвечают управляющая компания, ЖКХ или ТСЖ. Если снег упал на автомобиль с частного дома, возмещения ущерба нужно требовать от собственника здания.

Правда, если водитель оставил свое авто под специальной оградительной лентой (такие размещают при очистке крыш, рубке деревьев), то на компенсацию рассчитывать не придется. Это же касается игнорирования специальных предупреждающих табличек и указателей. В таких обстоятельствах водитель тоже получит отказ в выплате по полису каско.

В юридических нюансах последствия природных капризов помогли разобраться: председатель Исполнительного комитета Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России, адвокат Алексей Кокин и член Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России, практикующий юрист Никита Симонов.

Фото: pixabay.com

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