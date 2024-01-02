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Самарцам напоминают о детской безопасности в дни школьных каникул

2 января 2024 11:40
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Самарцам напоминают о детской безопасности в дни школьных каникул

Новогодние праздники – это время зимних забав, отдыха и подарков. И больше всего этой чудесной поры ждут дети, так как наступают долгожданные зимние каникулы. Родителям в этот период следует быть особенно внимательными, поскольку зимние праздники, к сожалению, весьма травмоопасное время.

Чтобы новогодние и рождественские праздники прошли без происшествий и оставили только благоприятные впечатления, Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает основные правила безопасности:

  •  - не оставляйте детей одних, если в доме топится печь (на даче, в деревне), включены электронагревательные приборы, работает газовая плита;
  • - уберите все предметы, которыми ребенок может пораниться. Не оставляйте спички, зажигалки, пиротехнику в доступном для детей месте!
  • - постоянно повторяйте с ребенком правила поведения, устраивайте маленькие экзамены, разбирайте ошибки;
  • - рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении; будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности!
  • - при обнаружении пожара или признака горения, задымления, запаха гари ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение и сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану;
  • - объясните детям правила безопасного обращения с бытовыми электроприборами и газовым оборудованием.

Расскажите своему ребенку о правилах поведения на улице в зимний период:

  • - напомните, что следует быть осторожным во время гололеда: не спешить при ходьбе, не бегать, не обгонять прохожих;
  • - требуется соблюдать правила безопасности возле водоемов, ни в коем случае не выходить на лед;
  • - в зимний период не рекомендуется ходить вблизи домов во избежание падения снега и сосулек с крыш;
  • - помните, что бесконтрольные зимние детские забавы на опасных горках также могут привести к печальным последствиям. Дети, оставленные без присмотра взрослых, гуляя на улице, забывают об осторожности;
  • - не разрешайте детям гулять в темное время суток!

Уважаемые взрослые, расскажите ребенку, как важно соблюдать элементарные правила безопасного поведения! Докажите это личным примером! Помните, что жизнь и здоровье детей – в Ваших руках! Берегите своих детей!

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