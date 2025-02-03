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Самарца в его квартиру не впускала жена старшего брата

3 февраля 2025 10:49
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Самарца в его квартиру не впускала жена старшего брата

В г. Самаре судебные приставы обеспечили мужчине доступ в квартиру, в которую его не впускала жена старшего брата.
Мужчина попытался реализовать свое право на проживание в спорной квартире, в которой ему принадлежала доля и в которой он уже давно был зарегистрирован. Однако в препятствовала ему в этом жена его старшего брата. В один из дней женщина просто сменила в квартире замки и не предоставила второму собственнику дубликаты ключей.


 В отделение судебных приставов Ленинского района г. Самары на исполнение поступил исполнительный документ об обязании хозяйки квартиры перестать чинить мужчине препятствия в пользовании жилым помещением. Возбудив исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель вручил должнице требование о предоставлении возможности жителю г. Самары пользоваться спорной квартирой.
 В связи с тем, что в добровольный срок женщина не исполнила судебное решение, сотрудником органов принудительного исполнения в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Также сотрудник Службы ограничил ее в праве выезда за пределы страны.
Принятые судебным приставом-исполнителем меры побудили должницу исполнитель решение суда и передать второму собственнику дубликат ключей.
 Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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