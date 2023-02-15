Самарца оштрафовали за несогласованный полет на мотопараплане

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Ространснадзор оштрафовал 36-летнего самарца за незаконное использование воздушного пространства. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В январе 2023 г. мужчина на мотопараплане летал в Волжском районе. В нарушение правил использования воздушного пространства РФ он не уведомил о полете органы обслуживания воздушного движения, что могло создать угрозу безопасности других судов.

В отношении пилота возбудили административное дело. В итоге ему назначили штраф 30 тыс. рублей, пишет Волга Ньюс.