По данным Минобороны России, за ночь 20 сентября удалось уничтожить 149 беспилотников противника, направленных на российские регионы. Наиболее массированной атаке подверглась Ростовская область. Над территорией региона, по информации военных, перехвачено и сбито 40 беспилотников, 27 — над Саратовской областью, 18 — над Брянской.
Самарскую область также атаковали больше десяти ударных БпЛА противника. Минобороны РФ заявило, что до 06:00 МСК 20 сентября на территории региона было нейтрализовано 15 беспилотников.
Официальные власти региона и муниципалитетов Самарской области на момент публикации не сообщили, есть ли разрушения и пострадавшие, пишет Обоз.Инфо.