Главные новости:
В Самаре в Красноглинском районе невозможно снять жилье
В Самаре восстановили поврежденные гортензии на улице Ленинградской
В центре Самары 20 и 21 сентября будет слышна стрельба
В Безенчукском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП в котором погиб человек
у 1,39% жителей Самарской области обнаружены скандинавские корни
В Самаре в один день сбили двоих детей-пешеходов
Пьяный житель Красноярского района ремонтировал автомобиль приятеля и решил съездить на нем в магазин
В Самаре мошенники похитили около 3 млн рублей у главного специалиста банка
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
В Самарском университете сотрудники ГУ МВД СО провели профориентационную встречу со студентами
В Тольятти пройдет фестиваль русской национальной культуры «Русская берёзка»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарскую область атаковали дроны — средства ПВО уничтожили 15 БпЛА

20 сентября 2025 11:37
188
Самарскую область атаковали дроны — средства ПВО уничтожили 15 БпЛА.


По данным Минобороны России, за ночь 20 сентября удалось уничтожить 149 беспилотников противника, направленных на российские регионы. Наиболее массированной атаке подверглась Ростовская область. Над территорией региона, по информации военных, перехвачено и сбито 40 беспилотников, 27 — над Саратовской областью, 18 — над Брянской.
Самарскую область также атаковали больше десяти ударных БпЛА противника. Минобороны РФ заявило, что до 06:00 МСК 20 сентября на территории региона было нейтрализовано 15 беспилотников.
Официальные власти региона и муниципалитетов Самарской области на момент публикации не сообщили, есть ли разрушения и пострадавшие, пишет Обоз.Инфо.

