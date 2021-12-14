Самарскую алиментщицу приставы нашли в шкафу

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Жительница г. Самары, не платившая алименты, задолжала своему ребенку несколько десятков тысяч рублей. Теперь ей придется провести 30 часов на общественно полезных работах.

В отделении судебных приставов Промышленного района Самарской области в отношении жительницы г. Самары возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментных платежей на содержание несовершеннолетнего ребенка. О своих обязательствах женщина знала, но исполнения родительского долга избегала и от судебных приставов скрывалась.

В связи с тем, что женщина не проживала по месту прописки, официально трудоустроена не была и на связь не выходила, судебными приставами было заведено в отношении нее разыскное дело. В ходе проведения мероприятий по розыску должницы было установлено ее предполагаемое место нахождения. На адрес должницы был совершен выход.

Дверь судебным приставам, осуществляющим розыск, открыл сожитель алиментщицы. Мужчина сообщил, что его «дама сердца» находится на работе. При этом сотрудники Службы заметили, что у порога стоит женская зимняя обувь, а из шкафа доносятся какие-то звуки. Судебные приставы попросили мужчину открыть гардероб. Поступившая просьба, побудила прятавшуюся там должницу самостоятельно покинуть укрытие.

Суд назначил женщине наказание в виде обязательных работ на срок 30 часов. Теперь должнице придется заняться общественно полезными работами, а также приступить к погашению задолженности перед несовершеннолетним ребенком. Если выплачивать алименты женщина так и не начнет, то ей грозит уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».