Самарского любителя тонировки задержали с огнестрельным оружием

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Подарок, за хранение которого назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, вручил обвиняемому знакомый.

Находясь на маршруте патрулирования на 16 километре автодороги "Самара - Новокуйбышевск" вблизи села Подстепновка сотрудники Госавтоинспекции Волжского района остановили автомобиль марки Toyota Camry, под управлением 30-летнего жителя Самары.

При проверке документов, полицейские обратили внимание на чрезмерную тонировку лобового и передних стекол. Предупредив водителя о том, что он совершает правонарушение, госавтоинспекторы заметили, что мужчина занервничал. На вопрос сотрудников ДПС имеются ли в машине запрещенные вещества, мужчина ответил отрицательно. В присутствии понятых полицейские осмотрели автомобиль, в багажном отделении обнаружили и изъяли винтовку с признаками переделки.

Госавтоинспекторы сообщили информацию о задержании в дежурную часть и передали задержанного прибывшим сотрудникам следственно-оперативной группы. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Изъятое оружие оперуполномоченные направили на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, мужчина незаконно хранил самодельно переделанное из пневматической винтовки отечественного заводского производства модели "ИЖ-38С" огнестрельное нарезное оружие калибра 4,5 мм. Данное оружие пригодно к стрельбе спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 мм.

Ранее не судимый мужчина пояснил полицейским, что ружье подарил ему коллега в 2017 году. Несмотря на осведомленность о том, что на территории Российской Федерации незаконный оборот оружия запрещен и что он сам никогда не имел официального разрешения на ношение оружия, подарок мужчина принял и хранил. В момент задержания, со слов местного жителя, он ехал избавится от опасного подарка.

Отделом дознания Отдела МВД России по Волжскому району подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ, вручена копия обвинительного заключения. Уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Волжский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.